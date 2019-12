Casa incustodita per venti minuti: i ladri entrano e saccheggiano le stanze

I topi d’appartamento continuano a scorrazzare da un capo all’altro della provincia. Giovedì è stata la volta di Pontecchio Polesine, dove hanno colpito in pieno centro, in via Dante Alighieri in orario pomeridiano. Come racconta la padrona di casa, che ha subito lanciato l’allarme fra i vicini utilizzando i social «è successo tra le 18.40 e le 19. Ero appena uscita. Sono entrati da una finestra sfondandola, passando per la rete che dà sulla strada». E sempre a Facebook affida poi il suo amaro sfogo per quanto accaduto, con un danno più profondo dal punto di vista emotivo, per la violazione per il proprio nido familiare, del luogo più intimo, rispetto anche al danno economico in sé, sia per l’effrazione che per quanto rubato: «Si fanno sacrifici quotidiani, lavori, cerchi di insegnare il meglio a tuo figlio, di fargli capire il rispetto per gli altri e per le cose degli altri. Ti paghi giorno per giorno la tua casa, che fai tua giorno dopo giorno, ora dopo ora. Voi siete entrati in casa mia. Avete toccato le mie cose, quelle di mio marito e di mio figlio. Avete visto le nostre foto, terrorizzato la nostra gatta. Avete portato via quel poco che avevamo di valore. Ma il morale. Quello lo avete distrutto. Erano le nostre cose. Non avevate nessun diritto».



IN ZONA VALLONE

Nei giorni scorsi un raid sempre dello stesso tipo è stato compiuto anche a Vallone, frazione di Canaro, in via Enrico Toti. È successo sempre durante il giorno, mentre i proprietari erano usciti per fare la spesa, trovando la propria casa a soqquadro una volta rientrati dopo la breve assenza. I ladri sono entrati dalla porta principale, forzandola, ed hanno rovistato in tutti i cassetti, portando via alcuni gioielli. È stata presentata denuncia ai carabinieri di Canaro. Ma anche in questo caso l’insofferenza per un dilagare dei furti in abitazione sembra diffondersi di casa in casa. Un doppio tentativo, fortunatamente fallito, si è registrato a Corné, frazione di Arquà Polesine. Nel primo caso i ladri hanno desistito quando hanno realizzato che all’interno dell’appartamento c’era qualcuno, mentre nel secondo caso a metterli in fuga è stato invece l’allarme.



FRAZIONE DI STIENTA

La scorsa settimana, invece, era stata la volta di Zampine di Stienta, ma razzie negli ultimi temi si sono verificate a Rovigo, con “ladri acrobati” in grado di arrampicarsi lungo le grondaie per raggiungere anche i piani più alti, a Porto Viro, a Trecenta a Occhiobello, a Polesella dove, oltre alle abitazioni, è stato preso di mira anche il Bar Buffet Stazione, e a Ceregnano dove si è consumata un’inquietante rapina ai danni della padrona di casa che, rientrando, si è trovata di fronte a tre uomini che le hanno ordinato di aprire la cassaforte. Come documenta un’indagine dell’Osservatorio Sara Assicurazioni il 47% dei rodigini ha detto di lasciare la luce accesa anche di notte o quando esce per fingere che ci sia qualcuno sveglio in casa, con il 55% ha ammesso di aver paura di un’intrusione notturna, durante il sonno. Sabato 21 Dicembre 2019, 06:30

