Follia a Jesolo, l'aggressione choc: arriva in bici, poi i colpi furiosi in testa con una mazza da baseball VIDEO

Follia a Jesolo, aggressione violenta in strada: arriva in bici poi i colpi in testa con la mazza da baseball. La furiosa aggressione è avvenuta al lido ovest, tra via Verdi e via Mascagni. Si tratterebbe probabilmente di un regolamento di conti tra pusher. Nel filmato, il primo uomo inforca la bici e tenta di partire, poi l'agguato: arriva un seconda persona armata di mazza da baseball che colpisce ripetutamente l'uomo.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 9 Ottobre 2023, 20:37

