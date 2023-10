Il vicino si intrufola nella casa di riposo e stupra un uomo e una donna di 72 anni, l'orrore nel cuore della notte

di Redazione web

A Manchester, un uomo di 64 anni è stato fermato dalle forze dell'ordine, con l'accusa di aver aggredito e violentato due persone di 72 anni: gli abusi sarebbero avvenuti lo scorso marzo, all'interno di una casa di riposo.

Inizialmente, la polizia era stata contattata il 18 marzo, per indagare sulle violenze subite dalla prima vittima, una 74enne che aveva dichiarato di aver subito un'aggressione la notte prima. Successivamente, nel corso delle indagini, si è fatta avanti anche un altro residente della struttura, che ha dichiarato di essere stato stuprato nello stesso periodo.

Come riporta il Sun, la polizia ha fermato un 64enne, Vijay Chawla, e lo ha accusato di aver commesso le due violenze sessuali in questione. Domani, l'uomo dovrà affrontare la prima udienza del processo.

Le violenze

Secondo quanto dichiarato dalla polizia, la prima violenza sessuale è stata commessa il 17 marzo scorso, in una casa di riposo a Richmond Grove (Manchester): il giorno dopo la vittima dello stupro, una donna di 72 anni, ha denunciato l'accaduto alle autorità. I poliziotti si sono subito presentati presso la struttura, per indagare e per fornire alla malcapitata l'assistenza di specialisti qualificati.

Nel corso delle indagini, si è rivelata decisiva la scoperta di un secondo stupro avvenuto nella struttura: la vittima, un anziano 72enne, ha coraggiosamente confessato di aver subito un'aggressione analoga a quella segnalata precedentemente.

Ragazza di 16 anni violentata in un parco a Roma: arrestato un marocchino. I messaggi sui social, poi la trappola

«Paga la droga o ti facciamo stuprare», l'incubo della 18enne sequestrata con l'inganno: la trappola in auto con gli amici d'infanzia

Dopo mesi di indagini accurate, la polizia ha arrestato Vijay Chawla, un 64enne residente a circa 1 km dalla casa di riposo in cui sono avvenuti i 2 stupri.

Un rappresentante della polizia di Manchester ha dichiarato: «Le vittime hanno ricevuto l'assistenza psicologica di cui avevano bisogno. Abbiamo fermato Vijay Chawla lunedì 2 ottobre, e lo abbiamo accusato di aver commesso i 2 stupri. Il suo processo avrà inizio il 7 novembre».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 6 Ottobre 2023, 10:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA