Bambina di 12 anni fatta ubriacare e violentata a una festa dal branco di 11 uomini: tre arrestati, caccia ad altri otto

Una bambina di 12 anni è stata adescata mentre stava partecipando ad un festival culturale con la sua famiglia e, dopo essere stata obbligata a bere ingenti quantità di alcolici, è stata violentata da 11 uomini in un luogo appartato. È successo lunedì mattina in Bolivia e più precisamente nella città di Oruro, non lontana dalla capitale La Paz. Oruro si trova a quasi 4mila metri di altezza ed è la quinta città per popolazione della Bolivia.

Il pubblico ministero Ronald Vargas, assegnato al caso, ha confermato l'orario dell'attacco intorno all'una. Non è ancora chiaro come gli uomini siano stati in grado di allontanare la 12enne dalla sua famiglia, né dove sia avvenuta la violenza, secondo quanto riportato dal DailyMail.

Al momento sono state arrestate tre persone, secondo le fonti, e saranno formalmente accusate nelle prossime ore. Nel frattempo, gli altri otto sospetti non sono ancora stati trovati, ma le ricerche stanno procedendo.

Secondo il Dipartimento di Oruru, la vittima è già stata interrogata per poter redigere un rapporto sul suo stato psicologico. Inoltre, sono stati portati a termine tutte le analisi e i test necessari per confermare l'avvenuta violenza e grazie a questi esami sono stati identificati i primi tre uomini. La condanna richiesta sarà di 30 anni.

