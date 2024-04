Abusi su pazienti psichiatriche, arrestato volontario di 86 anni: «La sto solo consolando»

di redazione web

Un uomo di 86 anni avrebbe approfittato di pazienti psichiatriche per abusarne sessualmente. Una modalità che sarebbe andata avanti dal 2021 fino a lunedì scorso, quando il volontario, colto sul fatto dalla polizia, è stato arrestato per violenza sessuale aggravata dalla minorata difesa delle vittime.

Le donne, riferisce l'Ansa - vivevano in cohousing in un appartamento privato preso in affitto tramite i loro tutori. Almeno quattro, su sei che hanno abitato nella casa fino a pochi giorni fa, a Jesi (Ancona), hanno riferito di molestie e maltrattamenti confidandosi con il personale sanitario dell'Ast che faceva loro visite mediche o al quale si rivolgevano le donne stesse per controlli o medicine da prendere.

Colto sul fatto

Stando a quei racconti nell'appartamento in condivisione, approvato anche dal centro di salute mentale dove le pazienti sono in cura, un volontario di 86 anni, che si occupava della preparazione del pranzo, le avrebbe avvicinate, compiendo atti sessuali. Il personale sanitario, dopo le confidenze, si è rivolto alla Questura e la Squadra mobile diretta da Carlo Pinto, coordinata dal pm Andrea Laurino della procura di Ancona, ha avviato una indagine piazzando telecamere e microfoni in tutta la casa.

Lunedì mattina il riscontro, poco dopo le 10, con un approccio visto in diretta dai poliziotti.

L'uomo si recava nell'appartamento insieme alla moglie (una ex assistente sociale) e ad una figlia, per attività di volontariato, non retribuite. Il gip Carlo Masini ha convalidato l'arresto dell'86enne, disponendo gli arresti domiciliari. L'anziano, assistito dall'avvocato Alessia Barcaglioni, ha risposto alle domande del giudice negando le accuse.

