Jacopo Venzo, morto ciclista di 17 anni: l'incidente durante la discesa di una gara in Austria

Jacopo Venzo, un ciclista vicentino di 17 anni, è morto a causa di un incidente durante una gara in Austria. L'incidente è avvenuto venerdì durante la prima tappa delle 48/a Junioren Rundfahrt in Alta Austra. Il ciclista è rovinosamente caduto durante la discesa dalla montagna Mistelbacher Berg. La scorsa notte è deceduto in ospedale per le ferite riportate. I parenti la scorsa notte sono giunti a Linz, così l'Apa. La gara a tappe è stata annullata.

Il cordoglio della squadra

La sua squadra, la Campana Imballaggi Geo&Tex Trentino, ha annunciato la morte del giovane ciclista con un comunicato pubblicato sui social: «Con le lacrime agli occhi e il cuore devastato annunciamo che il nostro junior Jacopo Venzo ci ha lasciato.

