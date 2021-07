Italia-Spagna, festeggiamenti a copi di pistola: tre feriti, padre e figlio in ospedale

Un entusiasmo incontenibile, ma anche una tragedia sfiorata, per la conquista della finale di Euro 2020 da parte dell'Italia. Dopo la vittoria ai rigori degli azzurri di Mancini contro la Spagna, in tutte le città italiane si è festeggiato ma ad Avellino tutto poteva sfociare nel dramma. Tre persone, infatti, sono rimaste ferite a colpi di arma da fuoco.

Il primo episodio ha visto coinvolti padre e figlio che si trovavano in viale Italia intorno alle ore 2. Entrambi sono stati portati dai sanitari del 118 all'ospedale Moscati di Avellino per ferite da colpi di arma da fuoco, le loro condizioni non sarebbero gravi. Più tardi una terza persona si è recata autonomamente all'ospedale, anche in questo caso per una ferita da colpo di arma da fuoco. Sono in corso accertamenti da parte dei Carabinieri del nucleo investigativo del reparto operativo del Comando provinciale di Avellino.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 7 Luglio 2021, 10:42

