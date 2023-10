Investe il rivale in amore con l'auto: «Pedinato e travolto con l'auto mentre era in bici»

di Redazione web

Investe un rivale in amore con la macchina e prova a ucciderlo. Le indagini lampo dei carabinieri della compagnia di Poggioreale hanno permesso di ricostruire in poche ore quanto accaduto ieri mattina in via Argine e di arrestare un 21enne per tentato omicidio.

Cosa è successo

Domenica mattina, alle 11, un 24enne è stato investito mentre percorreva via Argine a bordo di una bici elettrica.

A differenza da quanto spiegato inizialmente, lo scontro è legato ad una donna che interessava ad entrambi. I Carabinieri hanno precisato la versione dei fatti rispetto a quella fornita in mattinata.

Dai successivi accertamenti dei carabinieri della compagnia di Poggioreale, dopo le prime notizie sull'accaduto, è emerso che in realtà tra i due non c'era mai stata una relazione sentimentale ma che il reale motivo dell'investimento fosse legato ad una donna che interessava ad entrambi.

