Inseguimento in A13. Auto semidistrutta non si ferma all'alt e scappa: bloccata, nascondeva sacchi termosaldati pieni di droga

Un'auto sospetta, una Peugeot 208 rossa, con i segni evidenti di un recente incidente sulla fiancata sinistra e con lo specchietto retrovisore completamente distrutto, ed un inseguimento in autostrada per quasi 5 chilometri. Ma il fiuto della Polstrada aveva colto nel segno, perché a bordo dell'auto si trovavano 4,6 chili di marijuana. Per il 21enne italiano che si trovava al volante è scattato l'arresto in flagranza per l'ipotesi di reato di di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente.

È successo nella tarda mattinata di ieri, nell’ambito dei mirati controlli predisposti dalla Polizia Stradale dell’Emilia Romagna. Una pattuglia della Sottosezione di Altedo, che è guidata dal sostituto commissario coordinatore Paolo Piccinin e che estende la propria competenza anche sulla parte meridionale del tratto polesano dell'A13, si trovava al casello di Villamarzana - Rovigo sud, quando ha visto transitare la Peugeot sospetta, che si è immessa in autostrada dalla Transpolesana a forte velocità. I poliziotti si sono messi all'inseguimento dell'auto che viaggiava in direzione sud e che sembrava ignorare gli inviti a fermarsi, aumentando invece la propria velocità. Al punto che la pattuglia ha chiamato i rinforzi, riuscendo poi a costringere l'auto a rispettare l'alt, al chilometro 52,5, fra Fiesso Umbertiano e Occhiobello.

Alle domande sul perché della macchina semidistrutta e sul suo comportamento il giovane che era all guida ha dato risposte contraddittorie, confermando i sospetti dei poliziotti e spingendoli procedere alla perquisizione del veicolo, che ha fatto saltare fuori una grossa borsa da spesa al cui interno si trovavano quattro grossi involucri avvolti in plastica termosaldata, marchiati in modo da dissimularne il vero contenuto, ovvero marijuana.

