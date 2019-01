Va in ospedale per l'influenza: Antonietta muore dopo due giorni

È deceduta la donna di 71 anni ricoverata all'ospedale Nostra Signora della Mercede di Lanusei per l'influenza A. Antonietta Mulas residente a Perdasdefogu, era ricoverata da alcuni giorni nel reparto di Rianimazione, dove era giunta già in gravi condizioni, ed era risultata positiva all'H1N1 dopo che le era stato somministrato il tampone nasale e si attende ora la conferma al test effettuato dall'Aou di Sassari. La notizia, riportata dall'Unione Sarda è stata confermata all'ANSA dai vertici di dell'ospedale. Secondo il bollettino settimanale FluNews-Italia a cura dell'Istituto Superiore di sanità (Iss) le persone decedute dal ottobre al 24 gennaio sono state 23.



Antonietta Mulas era arrivata all'ospedale di Lanusei lo scorso fine settimana in condizioni già critiche per la presenza di altre patologie: tra l'altro aveva contratto una polmonite bilaterale. La donna era stata subito ricoverata nel nosocomio ogliastrino con febbre alta, mal di gola, perdita di appetito dolori alle articolazioni.



Da subito era risultata positiva al ceppo H1N1 dell'influenza A, una mutazione dell'aviaria. Le sue condizioni di salute si sono aggravate col passare dei giorni fino alla morte. Oggi i funerali a PerdasdeFogu, in Ogliastra. Casualmente, nello stesso giorno in cui la donna era ricoverata in ospedale, nella stessa struttura di Lanusei si è presentato un caso di sospetta meningite batterica. L'uomo di 84 anni, ricoverato anche lui in Rianimazione, rimane in condizioni stabili. Anche in questo caso si attende l'esito delle analisi che confermino la diagnosi.

Martedì 29 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 15:34 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..