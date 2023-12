Incidente in galleria a Urbino, chi sono le 4 vittime: con il paziente morti il medico, l'infermiere e l'autista dell'ambulanza

Sono quattro le vittime dell'incidente tra un pullman e un'ambulanza all'interno della galleria sulla Statale 73bis che collega Urbino a Fermignano. Un impatto tremendo che ha fatto incendiare il mezzo di soccorso. A perdere la vita è tutto l'equipaggio dell'ambulanza: un medico, un infermiere, l'autista e il paziente che era a bordo.

Incidente ​in galleria tra Urbino e Fermignano: ambulanza contro un pullman si incendia, almeno 4 morti

Incidente galleria Urbino, illesi i ragazzi

È lievemente ferito e in stato di choc invece l'autista del pullman di bambini in gita parrocchiale. Si tratta di un 40enne di Ascoli Piceno, che si trova in osservazione a Urbino e che dovrebbe essere dimesso in serata.

La dinamica

L'ambulanza è andata a sbattere frontalmente con il bus che trasportava un gruppo ragazzini di Grottammare in gita con la parrocchia. Il mezzo del 118, che era partito da Fossombrone in direzione ospedale di Urbino, ha completamente distrutto il cruscotto anteriore dell'autobus. Il drammatico impatto è avvenuto intorno alle 16 nella galleria della Statale 73bis che collega la città di Urbino con quella di Fermignano.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 27 Dicembre 2023, 19:31

