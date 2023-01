Ragazzo di 22 anni muore all'alba: frontale choc contro un camion frigo

Un ragazzo di 22 anni è morto in Abruzzo dopo un incidente stradale avvenuto all'alba in Val Vibrata, nel territorio di Sant'Omero (Teramo). Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, al Km 5+300 della strada provinciale 8, Bonifica del Salinello, l'auto condotta dal giovane, che viaggiava in direzione mare, si è scontrata frontalmente con un camion frigo.

Il dolore di Mattia, fidanzato di Mariachiara: «Ho perso quello che ho sempre sognato»

Nonna morta sotto il camion per salvare il nipotino: chi era Carla Viganò

Incidente a Teramo, morto un 22enne

L'impatto molto violento non ha lasciato scampo all'automobilista: illeso il conducente del mezzo pesante. Sul posto i sanitari del 118 di Sant'Omero e una squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Nereto (Teramo) che hanno provveduto a mettere in sicurezza i mezzi incidentati e a chiudere il serbatoio di gas Gpl che alimentava l'auto. Intervenuta anche la Polizia Stradale di Pineto (Teramo) per i rilievi. Per tutta la durata dell'intervento la strada provinciale è rimasta transitabile con senso di marcia alternato.

Ultimo aggiornamento: Martedì 10 Gennaio 2023, 10:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA