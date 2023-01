Incidente a San Donà, il dolore di Mattia, fidanzato di Mariachiara: «Ho perso quello che ho sempre sognato»

L'incidente di San Donà di Piave ha rovinato più di una famiglia e più di una vita: quelle di Alessandro Polato e Mariachiara Guida, le due vittime dello schianto di due sere fa, ma anche la vita di Mattia Lanzarini, il fidanzato di Mariachiara, che viaggiava anche lui su quella Seat Ibiza uscita di strada e finita contro il guard-rail. Due ragazzi giovanissimi, che hanno perso la vita in un incidente fatale.

Incidente a San Donà, il dolore di Mattia

Al quotidiano Il Gazzettino Mattia, che era legato a Mariachiara da quasi tre anni, esprime tutto il suo dolore: «Ho perso quello che ho sempre sognato. Ho perso ciò che mi rendeva felice», afferma in lacrime. «Stavamo insieme da due anni e mezzo ed avevamo tanti progetti per il futuro». Oltre all'amore della sua vita, ha perso anche un amico, Alessandro, l'altra vittima, con cui era uscito per raggiungere altri amici a Losson. «Io ero seduto davanti sul lato passeggero. l’auto è sbandata ed è finita contro il guard-rail, dal mio lato. Io ero cosciente e quando sono uscito ho chiamato il 118».





«Ho perso ciò che ho sempre sognato»

«Con lei ho potuto vivere le mie prime volte: ci siamo diplomati assieme, ho visto il mio primo concerto con lei, ho fatto il mio primo viaggio con lei. Nell’ultima estate siamo stati 4 volte via assieme, qui in Italia, in montagna: ci bastavano anche due giorni per stare bene - il suo commosso ricordo - Progetti? Eravamo sicuri che la nostra storia avrebbe avuto un futuro. Andavamo d’accordo su tutto: Mariachiara mi diceva sempre che senza di me non poteva stare ed io le dicevo la stessa cosa. Come le ripetevo spesso, ho sempre sognato una relazione così, vera e sincera. Siamo giovani, è vero, un po’ bambini dentro, ma la nostra era una relazione adulta. Ho perso tutto quello che ho sognato».

