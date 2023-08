Incidente stradale, con la moto si schianta contro un'auto: muore 35enne

di Redazione web

Un motociclista, di circa 35 anni, è morto per le ferite che ha riportato in seguito a un incidente stradale accaduto in via Variante, nel territorio comunale di Muzzana del Turgnano (Udine), intorno alle 20. Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, mentre viaggiava in sella a una moto si è scontrato con un'auto. Dopo la chiamata di aiuto giunta al Numero di emergenza Nue112, gli operatori della sala operativa di primo livello hanno trasferito la telefonata alla Struttura operativa regionale emergenza sanitaria.

Sul posto anche l'elicottero di soccorso

Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza da San Giorgio di Nogaro e l'elicottero di soccorso attivando inoltre i vigili del fuoco e la forza pubblica. Il personale medico infermieristico ha avviato le manovre di rianimazione, ma per l'uomo non è rimasto altro da fare se non decretare il decesso.

