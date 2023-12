Incidente in Sicilia, morta una ragazza di 18 anni: cinque feriti. Lo schianto tra un'auto e un furgone del pesce

di Redazione web

Tragedia nella notte in Sicilia. Una ragazza di 18 anni di Taormina, le cui generalità non sono state ancora rese note, è morta in nottata a causa di un drammatico incidente stradale che si è verificato sulla 114, nel territorio di Acireale. Cinque i feriti nell'impatto tra una Peugeot 206 e un furgone che trasportava pesce. Inutili i tentativi dei sanitari del 118 di rianimare la ragazza. I rilievi sono stati eseguiti dai carabinieri.

+++NEWS IN AGGIORNAMENTO+++

Ultimo aggiornamento: Sabato 30 Dicembre 2023, 12:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA