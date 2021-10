Auto contro platano: morti Marco di 18 anni, Filippo e Michael di 17. Grave un quarto ragazzo minorenne

Tragedia la scorsa notte alle porte di Rovigo, dove in un incidente sulla provinciale 27, poco prima di mezzanotte, sono morti tre giovani, due dei quali minorenni, mentre un quarto di 16 anni è gravemente ferito. Il sinistro è avvenuto a Grignano Polesine, frazione del capoluogo polesano. Nessun testimone, la strada era deserta, solo un vigile del fuoco di passaggio ha notato le luci di posizione accese dell'auto, una «Ford Ka», che era finita contro un platano, e ha chiamato il 115.

All'interno dell'abitacolo c'erano i quattro ragazzi. I vigili del fuoco sono arrivati dalla centrale di Rovigo con tre squadre; utilizzando cesoie, divaricatori e martinetti idraulici hanno tagliato il tettuccio, estraendo i giovani. Ma purtroppo, nonostante i tentativi di rianimazione, il medico del Suem 118 ha dovuto constatare la morte di tre di loro. Il quarto ferito, in condizioni gravissime, è stato trasferito in ospedale, in codice rosso. Tutti gli occupanti erano residenti di Rovigo e dintorni.

A perdere la vita è stato Marco Stocco, 18 anni compiuti da poco, di Boara Polesine, che era alla guida, e due diciassettenni, Filippo Bettarello e Michael Zanforlin. E' invece ricoverato in rianimazione N.M., 16 anni. Con tutta probabilità, secondo le prime ipotesi della polizia stradale, si è trattato di una fuoriuscita autonoma del veicolo, per cause tutte da stabilire. Forse per l'oscurità, forse per l'alta velocità, il conducente ha perso il contrrollo della Ka, che è sbandata uscendo dalla carreggiata ed è andata violentemente a sbattere contro uno degli alberi posti sul ciglio della strada.

La tragedia ha scosso l'intera comunità di Rovigo, dove si stava festeggiando il 'Marti Francò, tradizionale mercatino cittadino. Il sindaco Edoardo Gaffeo ha espresso il dolore della città. «L'intera comunità è sconvolta - ha scritto in una nota - per la tragedia avvenuta questa notte, tre giovani vite ci hanno lasciato a causa di un incidente stradale e un altro ragazzo sta lottando con tutte le sue forze. Siamo partecipi dello straziante dolore che ha investito le famiglie». «La magistratura e la polizia - prosegue Gaffeo - stanno cercando di capire nel dettaglio cosa sia successo, sono in costante contatto con le forze dell'ordine per riuscire ad avere ulteriori informazioni. Un grandissimo abbraccio alle famiglie e sentite condoglianze da parte di tutta l'amministrazione e di tutta la comunità».

