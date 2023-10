Incidente stradale nel Rodigino: frontale fra Suv e Tir, consulente del lavoro muore sul colpo

di Redazione web

La Regionale 6 Eridania Occidentale, è bloccata in entrambi i sensi, dalle 14.30 di oggi, 31 ottobre, nel tratto fra Zampine di Stienta e Gaiba in provincia di Rovigo, per un scontro frontale che ha visto coinvolti un Tir, guidato da un cittadino rumeno di 46 anni, e un Suv. Nell'impatto è morto il conducente del Suv, Pierluigi Masiero, 69 anni, di Ficarolo. Secondo una prima ricostruzione, da accertare, il Suv avrebbe invaso la corsia opposta e si sarebbe scontrato con il Tir. Sul posto, oltre al Suem, che ha tentato vanamente ogni manovra possibile per scongiurare la morte dell'uomo, anche i vigili del fuoco che hanno fornito il consueto supporto operativo, i Carabinieri e la Polizia locale con il supporto anche di una pattuglia della Guardia di Finanza.

La vittima

Pierluigi Masiero, 69 anni, di Ficarolo, titolare di una società di consulenza sulla sicurezza sul lavoro, con il nome delle sue iniziali, Emmepi, e molto conosciuto anche per il suo ruolo all'interno della Fondazione San Salvatore, che gestisce l'omonima casa di riposo di Ficarolo.

Ultimo aggiornamento: Martedì 31 Ottobre 2023, 21:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA