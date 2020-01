Vede lo scooter a terra ma non si accorge del motociclista e lo travolge con l'auto

Incidente mortale questa notte alle 3 a Monselice (Padova), sulla strada Regionale 10 che porta a Este, all'altezza di Marendole. Nello scontro tra un auto e una moto, ha perso la vita il motociclista.



Terribile la dinamica. M. C. I. nato in Romania nel 1999 residente a Due Carrare, alla guida di una Fiat Punto, giunto nei pressi dell'incrocio con via della Cementeria, notava uno scooter Peugeot ludix 50 a terra a bordo strada ma non si accorgeva che poco distante c'era anche il conducente a terra investendolo. La vittima un giovane privo di documenti è morto sul posto. Sono intervenuti i carabinieri della stazione di Tribano.

