Va al lavoro nei campi: si ribalta il trattore, agricoltore muore schiacciato

Venerdì 17 Gennaio 2020, 18:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tragico incidente sul lavoro ad Ostuni in provincia di Brindisi: perde la vita dopo essersi ribaltato dal proprio trattore un 56enne agricoltore del posto,Sul luogo dell'incidente sono ingtervenuti i medici del Servizio 118 e i vigili del fuoco, che non hanno potuto fare altro che recuperare il corpo ormi senza vita dell'uomo terminato con il mezo agricolo in un canale.Per gli accertamenti sono accorsi anche gli agenti della polizia locale e il personale del commissariato di Ostuni. L'incidente si è verificato a poche decine di metri dalla provinciale Ostuni-Villanova, in un terreno privato. Indagini sono in corso per fare chiarezza sulla dimanica del terribile incidente.