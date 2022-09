Si ribalta con il trattore, 43enne muore nel Cosentino FOTO

Ancora un morto sul lavoro in Italia. Un 43enne è morto oggi a Falconara Albanese (Cosenza) in un incidente sul lavoro. L'uomo era alla guida di un trattore che, per cause in corso di accertamento, si è ribaltato su un terreno scosceso schiacciandolo.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Paola per il recupero della salma. Gli accertamenti sulla dinamica dell'incidente sono condotti dai carabinieri.

All’arrivo dei soccorritori e del medico legale, l’uomo era purtroppo già morto, col corpo incastrato sotto al pesante veicolo capovolto. Il 43enne deceduto lascia moglie e due figli piccoli.

