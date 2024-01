Incidente sul lavoro choc alla Feralpi di Lonato: operaio morto carbonizzato dal materiale incandescente in acciaieria

di Mario Landi

Incidente sul lavoro mortale all'alba di oggi in una acciaieria. Un operaio di 51 anni è morto all'alba nella zona esterna dell'azienda Feralpi a Lonato, nel Bresciano. Fabrizio B., la vittima, che risiedeva a Castiglione delle Stiviere (Mantova). L'uomo, dipendente di un'azienda esterna, stava manovrando una pala meccanica quando, per cause ancora da accertare, avrebbe rovesciato del materiale incandescente sul mezzo, che ha preso fuoco.

I pompieri, allertati per un incendio, quando sono riusciti a spegnere le fiamme hanno trovato il corpo carbonizzato dell'uomo.

La dinamica choc della tragedia

Un operaio di 51 anni è morto carbonizzato questa mattina all'alba, poco dopo le 5, mentre stava lavorando in un'acciaieria a Lonato, in provincia di Brescia. Secondo quanto ricostruito finora, la vittima, che lavorava per una ditta esterna in subappalto, avrebbe rovesciato materiale di risulta incandescente sul mezzo, una pala meccanica, che stava manovrando morendo così carbonizzato.

Il Comunicato della Feralpi

La Feralpi Siderurgica ha diffuso un comunicato stampa nel quale annuncia lo stop all'attività produttiva. «Stamattina, alle ore 5, è occorso un incidente presso lo stabilimento di Feralpi Siderurgica a Lonato del Garda (Brescia). A perdere la vita un operaio di una società esterna incaricata di svolgere alcune operazioni di movimentazione di materiale incandescente. Gli accertamenti sono in corso. A seguito del tragico evento, Feralpi Siderurgica e la Rappresentanza Sindacale Unitaria dello stabilimento di Lonato del Garda hanno deciso di fermare l’attività produttiva di tutto lo stabilimento fino alle ore 6.00 di lunedì 22 gennaio. La società, nell’offrire la massima collaborazione e a disposizione delle autorità preposte, è vicina alla famiglia dell’operaio».

Ultimo aggiornamento: Domenica 21 Gennaio 2024, 17:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA