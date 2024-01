Morto nel cortile del palazzo in cui viveva a Bollate: il corpo trovato da un vicino di casa

di Redazione web

Un anziano è stato trovato morto questa mattina nel cortile della palazzina in cui vive a Bollate, nel Milanese. L'uomo, un 94enne, era riverso a terra e presenta delle lesioni leggere ma non chiaramente compatibili con una precipitazione o un'aggressione.

Sul caso sono in corso indagini da parte dei Carabinieri di Rho (Milano). Il 118 è intervenuto pochi minuti prima delle 8 in via Caruso, nel comune della cintura milanese, su segnalazione di un residente che ha trovato il corpo a terra. Al momento non si esclude alcuna ipotesi nemmeno, vista l'età avanzata, un malore o una caduta accidentale.

Cosa è successo

Dai primi accertamenti effettuati dai Carabinieri della Compagnia di Rho (Milano), giunti sul posto su chiamata del 118 (che non ha potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo) si tratterebbe di un gesto volontario. L'anziano sarebbe stato gravemente malato e si sarebbe gettato dalla finestra del suo appartamento, al terzo piano.

Ultimo aggiornamento: Domenica 21 Gennaio 2024, 15:40

