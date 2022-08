Schianto in Croazia, Andrea muore a 19 anni. Stava rientrando da una vacanza, feriti gravi alcuni amici

di Redazione web

Un tragico incidente sulle strade della Croazia ha coinvolto un gruppo di ragazzi padovani e veneziani che ritornavano a casa in auto dopo una vacanza. Nello schianto, Andrea Bellingardo, 19 anni, di Piove di Sacco, ha perso la vita. Lo riferisce il Gazzettino.it

La prima ricostruzione dell'incidente

E così gli splendidi giorni di quella che forse era la prima vacanza lontano da casa per il gruppo di ragazzi veneti, si sono trasformati in una tragedia. Sempre secondo quanto riporta il Gazzettino, Il gruppo di otto giovani era diviso in due auto. Stando alle prime ricostruzioni dell'incidente, Bellingardo guidava la prima auto della piccola colonna e sulla statale alle porte dell'isola di Pag, si è scontrato frontalmente con un altro veicolo.

I feriti ricoverati all'ospedale di Pola

Gli amici che lo seguivano ulla seconda auto, lo hanno tamponato e sono rimasti feriti: alcuni versano in gravi condizioni all'ospedale di Pola ma non sarebbero in pericolo di vita. Altri, sembra tre, sono usciti illesi dall'incidente.

