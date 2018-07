Incidente sulla A27, schianto fra due auto nella notte: un morto carbonizzato

Venerdì 20 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:06 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

TREVISO - Tragico schianto fra due auto nella notte sulla A27. C'è stato un morto carbonizzato estratto dalle lamiere che è stato molto difficile da identificare, ancora non sarebbe stata avvertita la famiglia.Sono in corse le indagini della Polstrada per capire la dinamica dello schianto avvenuto poco dopo mezzanotte: la vittima è un uomo.Lo schianto in carreggiata Sud al km 7