Incendio in una casa a Sottomarina: morti padre, madre e figlio 27enne. «Uccisi dal fumo salito dal piano terra» Chi sono le vittime

Incendio in una casa a Sottomarina, vi nella notte tra sabato 23 marzo e domenica 24 a Sottomarina, frazione di Chioggia: nel rogo hanno perso la vita tre persone, padre, madre e figlio, tutti di età adulta. Le fiamme sono divampate in via Roma, al piano terra dell'abitazione.

«Uccisi dai fumi saliti al piano superiore»

Secondo i primi accertamenti dormivano al piano superiore e sarebbero morti a causa dei fumi provocati dall'incendio divampato al piano terra dell'abitazione. La cause dell'incendio sono ancora da stabilire.

Chi sono le vittime, si è salvato l'altro figlio che non era in casa

Le fiamme sono divampate in via Roma 1443, al piano terra dell'abitazione, non lontano alla chiesa di San Martino. Le vittime sono Gianni Boscolo Scarmanati, il padre di 63 anni, Gisella Veronese, la madre di 58 anni e il figlio Davide, di 27 anni. Un altro figlio della coppia non era in casa.

I vigili del fuoco sono intervenuti sul posto mezz'ora dopo la mezzanotte.

