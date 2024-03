Casilina, auto si ribalta e prende fuoco: 2 morti

di Mario Antoni

Non si sa da dove o da cosa stessero scappando. L'unica cosa certa è che la potente Bmw, su cui erano a bordo i tre cittadini albanesi, è uscita fuori strada e si è schiantata contro un albero. In pochi secondi, l'incendio che è divampato dopo lo schianto ha avvolto l'abitacolo dell'autovettura, non dando scampo a due dei tre passeggeri, che sono stati divorati dalla fiamme. L'allarme alle forze di polizia è stato lanciato da alcuni automobilisti, che hanno visto prima la macchina nera sfrecciare e poi improvvisamente uscire di strada, prima di prendere fuoco.

È il drammatico bilancio, di un incidente stradale avvenuto in via Casilina sabato sera. Il gruppo che viaggiava a bordo dell'automobile, risultata rubata, era composto da tre uomini, residenti nella Capitale, pregiudicati per reati contro il patrimonio. Secondo quanto ricostruito finora, dai carabinieri che hanno effettuato i rilievi, erano circa le ore 22.30 quando i tre uomini, diretti verso Anagni-Colleferro, all'altezza del comune di Segni, al chilometro 52.500, il conducente ha perso il controllo e la vettura ha sbandato ribaltandosi più volte. Sul posto sono intervenuti i carabinieri i vigili del fuoco di Colleferro e Palestrina, che hanno impiegato diverso tempo a domare le fiamme e le autoambulanze del 118, che hanno trasportato al policlinico di Tor Vergata il ferito, che ancora è in pericolo di vita, come anche le salme delle due vittime che verranno sottoposte all'autopsia.

Le indagini sono coordinate dalla procura della Repubblica di Velletri, che oltre ad aver disposto accertamenti medico legale sui due cittadini albanesi morti, ha chiesto approfondimenti sul contesto in cui è avvenuto l'incidente mortale, dove non si esclude che i tre stessero rientrando o facendo perdere le loto tracce dopo aver messo a segno un colpo, rapina o furto, tra le provincie di Frosinone e Roma, prima di nascondersi e sparire. Le impronte digitali, potrebbero aiutare gli investigatori a chiarire il mistero e a spiegare la dinamica dello schianto.

