Incendio di Bologna, papà George accolto in casa dal suo capo: «Non possiamo lasciarlo solo». Il dolore di una comunità intera

Un dolore che le parole non possono esprimere, e infatti non ne ha usate George Panaite Birta, l'ex marito di Stefania e papà dei tre bambini morti nell'incendio della loro casa a Bologna. Solo una candela listata a lutto in una foto pubblicata sui social, poi il silenzio incredulo di fronte alla perdita di ciò che aveva di più caro. Giorgia Alejandra, Mattia Stefano e Giulia Maria erano la sua vita. Nulla potrà riportarglieli indietro, ma in questo momento di dolore George non è solo. Il Corriere scrive che colleghi e amici gli si sono stretti attorno, al punto che il suo capoufficio, il responsabile della sede bolognese di Mitsafetrans, lo ha accolto in casa sua per non lasciare che si abbandonasse alla solitudine.