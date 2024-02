Ilaria Salis da un anno in carcere, consolato ungherese di Venezia occupato da manifestanti: «Liberatela subito, processo farsa»

di Redazione web

«Ilaria Salis libera subito»: questo lo slogan dei 30 attivisti del Centro sociale Rivolta che stamattina hanno occupato il consolato ungherese con sede a piazzale Roma, a Venezia. Mentre il ministro alla giustizia Carlo Nordio è in visita a Padova, il centro sociale ha voluto lanciare un messaggio, chiedendo la scarcerazione della donna, detenuta in Ungheria dall' 11 febbraio scorso.

Il messaggio dei manifestanti

«Siamo qui perché vogliamo la sua libertà, perché questo processo è una farsa che vuole solo punire l'antifascismo, in uno stato dove vengono non solo tollerate, ma promosse, le ronde antimigranti ai confini. È una politica antidemocratica» spiegano i manifestanti.



«Siamo tutti antifascisti» gridano i circa 30 attivisti. I ragazzi e le ragazze hanno ribadito anche in strada la necessità di tutelare i diritti umani di Salis e di quanti si trovano nelle sue condizioni. Non è mancato l'attacco al governo Meloni, accusato di inasprire le pene e si intervenire sempre in ottica repressiva.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 9 Febbraio 2024, 11:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA