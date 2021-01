Frana travolge l'hotel Eberle di Bolzano: crollata una parte della struttura, si temono persone sotto le macerie

Disastro in Alto Adige dove una frana ha travolto l'hotel Eberle a Bolzano. Sul luogo si stanno recando le squadre di soccorso. L'albergo si trova sui pendii del Monte Tondo a una settantina di metri sopra la città, nei pressi delle famose passeggiate di Sant'Osvaldo. A quanto risulta parte della struttura è crollata. La frana di sassi si è abbattuta su un'ala dell'albergo che attualmente sarebbe chiusa. Per il momento si escludono delle vittime, ma sono in corso delle verifiche.

Secondo quanto riporta IlDolomiti l'area sarebbe stata isolata e messa in sicurezza, con i vigili del fuoco e tutti gli operatori presenti in azione per rimuovere i detriti e escludere la presenza di eventuali persone rimaste coinvolte nell'evento.

#EINSATZINFO: BF Bozen - 05.01.21 - 15:11 - ein großer Steinschlag große Teile des Hotel Eberle verschüttet #Infointervento: VVF Bolzano - 05.01.21 - 15:11 - Dei grossi massi franano su una parte dell'Hotel Eberle pic.twitter.com/FYwojF8NYb — LFV Südtirol 🚒 UVF Alto Adige (@LFVSuedtirol) January 5, 2021

I proprietari sarebbero riusciti a mettersi in salvo. In tutto sarebbero sette le persone presenti all'interno dell'edificio al momento del crollo. Non ci dovrebbero essere vittime.

#EINSATZINFO: BF Bozen-05.01.21-15:11-Soeben wurde die Feuerwehren zusammen mit anderen Einsatzkräften zum Hotel Eberle nach St.Magdalena/Bozen alarmiert; ein großer Steinschlag große Teile des Hotels verschüttet. Der Einsatz ist im Gange und die Suche nach Verschütteten läuft pic.twitter.com/Yb96t9n3ow — LFV Südtirol 🚒 UVF Alto Adige (@LFVSuedtirol) January 5, 2021

Un'immagine di repertorio dell'hotel travolto dalla frana a Bolzano

Ultimo aggiornamento: Martedì 5 Gennaio 2021, 16:16

