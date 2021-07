«No Green Pass, adesso basta»: sabato di manifestazioni in piazza in mezza Italia. Ecco dove

Sarà un sabato anti - Green Pass il 24 luglio: è stata indetta una protesta in tutta Italia contro l'obbligo del certificato verde per svolgere alcune attività, con nuove regole per l'accesso a bar, ristoranti, cinema e altro ancora.

Leggi anche > Zona gialla, nessuna Regione (per ora) cambia colore: ma due rischiano di più di lasciare la bianca

Roma, Torino, Bologna, Genova e ancora Palermo, Napoli, Milano e molte altre, saranno sede di manifestanti contrari all'uso del certificato verde e alle restrizioni che impone.

Impazzano anche sui social le pagine di protesta, come "No green pass adesso basta" tra le più attive, creata dal "Movimento nazionale no green pass".

Ma non sarà l'unica manifestazione contro il Green Pass. E' stata indetta anche per il 27 luglio alle ore 12.30 davanti al Ministero della Salute, una protesta organizzata dal gruppo Terapia domiciliare C-19, che include cittadini e medici che su Facebook hanno chiesto la terapia domiciliare tempestiva per il covid in ogni regione. La loro finalità è quella di «consegnare le sottoscrizioni della petizione indirizzata a Speranza e chiedere la partecipazione dei medici del consiglio scientifico del comitato nella revisione dei protocolli di cura domiciliare».

Ancora, un'ulteriore manifestazione "no green pass" ci sarà anche mercoledì 28 luglio. Come annunciato sui social dal "Comitato Libera scelta", a detta dell'AdnKronos, la manifezione potrebbe vedere gli esponenti della Lega in piazza del popolo a Roma. Lo slogan della protesta, da quanto si apprende dai social, è "Chi tace acconsente! Se anche tu sei contrario al green pass, ora è il momento di dimostrarlo".

Ultimo aggiornamento: Venerdì 23 Luglio 2021, 22:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA