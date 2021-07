Green pass obbligatorio, chef Circiello: «Misura inattuabile»

Green pass per accedere a bar, ristoranti, trasporti: Alessandro Circiello, noto chef televisivo ed esponente di Federazione italiana cuochi, come si potrebbe gestire una misura simile in Italia?

«Molto difficilmente. Per fare bene i controlli, bisognerebbe verificare documento e green pass, usando pure il lettore digitale per fare la scansione del QR code, come in aeroporto. E questo, magari, per andare a fare colazione al bar la mattina…».

Come reagirebbero gli italiani?

«Penso che a tanti passerebbe la voglia, prenderebbero il caffè a casa».

Per i controlli, servirebbe personale ad hoc?

«Sì, a presidiare gli ingressi. E ci sono ristoranti che non hanno solo due porte. L’organizzazione sarebbe complessa».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 14 Luglio 2021, 08:01

