Gioia Muliere morta nello schianto, super perizia per capire chi guidava: «Il fidanzato aveva il tasso alcolemico sopra il consentito»

di Manlio Biancone

Chi era alla guida dell’auto in cui è morta la ventenne Gioia Muliere, la notte di Pasqua , in via Francesco Ippoliti, a San Benedetto dei Marsi? Quale la dinamica del tragico incidente in cui la Mito Alfa Romeo è andata a impattare contro un muretto? A questi quesiti dovrà rispondere il consulente della Procura, Cristiano Ruggeri, nominato dal pm Chiara Lunetti, per sciogliere gli ultimi dubbi sull’ incidente mortale.

La versione del fidanzato

Secondo una prima ricostruzione , M.C,. 24 anni, il fidanzato della ragazza, che ha riportato fratture agli arti, ricoverato in ospedale, avrebbe detto agli investigatori che non guidava lui. Ora saranno le perizie, quella autoptica e quella dinamica, a chiarire quello che è accaduto. Il medico-legale Antonio Tombolini, nominato dalla Procura (presente il perito della famiglia Muliere, Giuseppe Calvisi), che ha eseguito l’autopsia sulla salma della ragazza morta, a giorni consegnerà, alla Procura, la relazione degli esami effettuati dove tra l’altro stabilirà se i traumi riportati dalla giovane sono compatibili con la posizione del guidatore.

Cosa succede ora

Le risultanze dell’esame autoptico saranno successivamente confrontate con le conclusioni del perito della Procura per sciogliere definitivamente i dubbi.(Ricordiamo che a Ruggeri tra l’altro è stata affidata la perizia della bimba morta con l’altalena a San Pelino). Ai fini processuali infatti sarà importante capire la dinamica dell'incidente dove attualmente il giovane fidanzato risulta iscritto sul registro degli indagati per omicidio stradale.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 10 Aprile 2024, 08:22

