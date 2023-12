Gino Cecchettin, via alle querele contro gli insulti degli hater: «Adesso basta, ne ho già presentate due»

di Marta Giusti

Gino Cecchettin nel mirino degli haters. «Me ne segnalano di continuo, a decine. Messaggi diffamatori molto pesanti. Lasciate in pasce quest’uomo, abbiamo altro a cui pensare». Stefano Tigani è l’avvocato del papà di Giulia Cecchettin, uccisa da Filippo Turetta l’11 novembre. Il legale in questi giorni ha presentato due querele per diffamazione per post apparsi sui social network, da Facebook a TikTok.

I messaggi sui social

«A seguito di numerose segnalazioni giunteci da molti cittadini e apprese anche direttamente, il signor Gino Cecchettin, mio tramite, comunica che ogni attività diffamatoria e denigratoria posta in essere nei propri confronti e nei confronti della propria famiglia troverà pronta reazione a termini di legge», scrive l'avvocato.

«È spaventoso dover vedere simili azioni in una tragedia di queste dimensioni e nel dolore che questa famiglia sta vivendo - sottolinea - ed è pertanto doveroso, per il signor Cecchettin, assumere ogni iniziativa conseguente».

L'intervista da Fazio

Intanto stasera sul Nove, e in streaming su discovery+, nuovo appuntamento con Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback. Cecchettin sarà ospite del programma a pochi giorni dal funerale della figlia Giulia, che si è tenuto lo scorso 5 dicembre a Padova davanti a una folla di migliaia di persone.

