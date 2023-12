Giulia Cecchettin, fiori e messaggi sulla tomba: «Scusa se non siamo riusciti a proteggerti»

«Scusa Giulia se non siamo riusciti a proteggerti». È la frase scritta su un grande biglietto che da oggi spicca sulla tomba di Giulia Cecchettin, nel cimitero di Saonara (Padova). È completato da una rosa, un fiocco rosso, e un bel ritratto della ragazza 22enne che non è riuscita a vedere il giorno della laurea, uccisa per mano dell'ex fidanzato. A tre tre giorni dal funerale, la sepoltura di Giulia - a poco distanza da quella della mamma, Monica, morta un anno fa, è divenuta meta di un pellegrinaggio continuo: chi lascia un fiore, o una piantina, chi un lumino, altri un foglietto con una poesia, un pensiero pieno di amore per questa 22enne vittima di un feroce femminicido che ha scosso tutto il Paese.

Pellegrinaggio continuo

Visitano in tanti il piccolo cimitero di Saonara e non ci sono solo donne - madri e figlie assieme, gruppi di amiche - ma anche giovani uomini, diversi anziani. Davanti all'aiuola della sua tomba c'è sempre un capannello di gente. La sepoltura ha preso la forma di una montagnola ricolma di fiori - ciclamini, gerbere, rose bianche, o gialle screziate - che si estendono anche ai lati. Una persona ha depositato vicino alla croce in legno semplice anche un orsetto di cioccolato con la sua carta dorata. C'è chi si inchina e sfiora con una carezza la foto della 22enne; altri si raccolgono in preghiera.