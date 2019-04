Gianni Genna trovato morto: era scomparso sabato. Le urla strazianti dei familiari: «Bastardi, cosa ti hanno fatto?»

«Cosa ti hanno fatto? Cosa ti hanno fatto?» ha gridato la madre di Gianni Genna dopo avere visto e riconosciuto il cadavere del figlio adagiato a terra dietro un vecchio casolare, in fondo a una stradina tra le contrade Digerbato e Ciavolotto, nell'entroterra di Marsala. Scene strazianti, con altri familiari, il padre, il fratello del giovane, che hanno gridato «Bastardi, bastardi!». Il giovane ha il volto tumefatto e, per quanto gli investigatori non parlino, non ci sarebbero dubbi che si tratti di un omicidio. Sul posto anche l'avvocato della famiglia, Luigi Pipitone: «Gianni era un ragazzo non violento - ha detto il legale - Aveva qualche piccolo problema, ma era buono»; il sostituto procuratore di Marsala, Giulia D'Alessandro, che coordina le indagini della polizia.

è stato trovato morto: è finito in tragedia il giallo del 27enne scomparso sabato notte, che è stato trovato cadavere a tre giorni dalla scomparsa dietro un casolare di contrada Ciavolotto, a. Gianni era scomparso dopo essere stato in un locale di contrada Digerbato, a 500 metri dal luogo del ritrovamento.A ritrovarlo è stata una squadra di vigili del fuoco, finanzieri e un volontario. Abitanti dicono che ieri la zona era stata ispezionata, ma non era stato trovato nulla. Il corpo - con ecchimosi sul viso - era sotto un albero e aveva gli stessi indumenti indossati la sera della scomparsa.