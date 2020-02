Gianna Del Gaudio, prof uccisa a coltellate: «Trovati tre Dna sconosciuti, uno è di una donna»

Il marito rinviato a giudizio per omicidio

Si tinge ancora di giallo la morte di, la ex prof: durante le indagini sull'omicidio sono stati trovati ben tre profili di Dna sconosciuti, ha rivelato questa mattina al processo il tenente colonnello Alberto Marino del Ris di Parma.Durante l'udienza in aula al tribunale di bergamo, il tenente colonnello ha riferito che i tre profili misteriosi di Dna si aggiungono a quello di 'Ignoto 1' ritrovato sui guanti in lattice custoditi nel sacchetto di plastica nel quale c'era anche il cutter ritenuto l'arma del delitto. Ci sarebbero dunque anche un 'Ignoto 2' reperito sulla lama del cutter, un 'Ignoto 3' nei guanti (questo riconducibile a una donna) e un 'Ignoto 4' sotto le unghie della vittima.