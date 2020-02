Lutto nel mondo della medicina, è morto Gianfranco Scarselli, ginecologo di fama mondiale

Scienziata italiana scoprì gene Alzheimer: il suo centro rischia la chiusura





Ultimo aggiornamento: Martedì 11 Febbraio 2020, 16:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A 77 anni è morto improvvisamente ieri a Firenze il professordi fama tra i più conosciuti ed importanti a livello mondiale. A dare la triste notizia l’annuncio della moglie Lucia e le figlie Benedetta e Valentina. I funerali saranno celebrati mercoledì 12 febbraio, alle 10.30 nella chiesa di Sant'Antonino a Bellariva, nel capoluogo Toscano.è stato professore emerito di ginecologia e ostetricia dell'Università di Firenze, pioniere della tecnica isteroscopica che può essere utilizzata in vari campi, dall' infertilità alla oncologia, dalla sterilizzazione all'embrioscopia. Ha inoltre rivestito la carica di presidente della Fondazione Foemina oltre che essere stato alla guida della Società Italiana della Contraccezione.La sua vita lavorativa e accademica si è svolta quasi interamente nella sua Firenze come direttore della Scuola di Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia e dal 1999 al 2005 direttore del Dipartimento di Ginecologia Perinatologia e Riproduzione Umana dell'Università di Firenze. fino al 2021 ha rivestito la carica di direttore del Dipartimento Materno-Infantile del policlicinico di Careggi (fino al 2012) e direttore della clinica Ostetrica e Ginecologica dell'Azienda ospedaliero-universitaria di Careggi.