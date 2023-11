Gerardina Corsano morta dopo aver mangiato la pizza, sul marito nessuna traccia di botulino: dissequestrato il ristorante

di Valerio Salviani

È stato dissequestrato il ristorante Oasi di Ariano Irpino, finito nell'indagine per la morte di Gerardina Corsano, colta da malore insieme al marito dopo essere stata a cena nel locale. In attesa dei risultati dell'autopsia, svolta sabato scorso, non sono state riscontrate tracce di botulino nel marito.

Il legale: prodotti di qualità, cercare cause altrove

«Ieri pomeriggio la Procura di Benevento ha notificato il provvedimento con il quale è stato disposto il dissequestro del locale Oasi di Ariano Irpino (AV) dei miei assistiti - dice il legale dei proprietari Guerino Gazzella -. L’attività di ristorazione può, dunque, riprendere regolarmente. Attendiamo fiduciosi l’esito di tutti gli accertamenti comprese le analisi dell’Istituto Superiore di Sanità. Ribadiamo con forza che le eventuali responsabilità dell’accaduto dovranno essere ricercate altrove essendo sicuri della bontà dei prodotti che da 30 anni vengono utilizzati e serviti agli avventori del locale».

