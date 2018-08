Matteo, Giovanni, Gerardo e Antonio: gli amici di Torre del Greco morti a Genova

Genova, 6 famiglie dicono no ai funerali di Stato: «Esequie nelle nostre città»





Funerali separati per Stella Boccia, 24 anni, e il peruviano Carlos Jesus Erazo Trujillo, 27 anni, i due fidanzati di Arezzo morti nel crollo del Ponte Morandi a Genova. Stella sarà portata a Foiano della Chiana (Arezzo) dove sabato 18 agosto alle 15 si svolgeranno le esequie con rito evangelico. La celebrazione si terrà in forma privata e senza telecamere così come voluto dai familiari, alla presenza esclusiva di parenti e amici provenienti anche da Somma Vesuviana (Napoli), luogo di origine della famiglia prima di trasferirsi una ventina di anni fa in Toscana. La giovane vittima riposerà nel cimitero di Badia al Pino (Arezzo). Per Carlos, peruviano da tanti anni residente a Capolona (Arezzo), invece ci saranno i funerali di Stato con le altre vittime sabato a Genova. Carlos lavorava come cameriere in un ristorante nel centro di Arezzo, a poca distanza dal negozio dove lavorava Stella.

Mentresi prepara ad organizzare iper le vittime del crollo di, molte famiglie hanno scelto di dare l'ultimo saluto in forma privata, senza la presenza di personalità istituzionali. Laper quanto accaduto tre giorni fa, d'altronde, è comprensibile: molti familiari ritengono lo Stato responsabile della morte dei loro cari e per questo motivoaccertati saranno omaggiati con una cerimonia funebre officiata dall'arcivescovo di Genova, monsignor. Alle sei famiglie che avevano deciso di rifiutare la cerimonia solenne, nelle ultime ore se ne sono infatti aggiunte altre.«Lo Stato ha causato tutto questo e c'è stata una passerella di politici vergognosa: non si devono permettere di farsi vedere», ha dichiarato la mamma di, uno dei quattro ragazzi dimorti nel disastro. Il papà di Giovanni Battiloro , invece, si è sfogato così su Facebook: «Mio figlio non diventerà un numero nell’elenco dei morti causati dalle inadempienze italiane, farò in modo che ci sia giustizia per lui e per gli altri: non dobbiamo dimenticare. Non vogliamo un funerale farsa, ma una cerimonia a casa, nella nostra chiesa a Torre del Greco . È un dolore privato, non servono le passerelle. Da oggi inizia la nostra guerra per la giustizia, per la verità: non deve accadere più». Dei quattro ragazzi campani, domani, ci saranno solamente alcune fotografie, ma non le bare: così hanno deciso le famiglie. Ad annunciarlo è stato il sindaco di Torre del Greco,: «Ho incontrato e ringraziato personalmente il sindaco di Genova, non è un no ai funerali di Stato ma una richiesta di condividere in forma privata questo dolore».I quattro ragazzi di Torre del Greco morti nel crollo di Ponte MorandiA rifiutare leci sono anche altre famiglie, che hanno scelto di dare l'addio ai propri cari in forma strettamente privata e nei paesi d'origine. Denise Vittone, sorella di Andrea, morto insieme alla moglie Claudia e ai figli di lei, ha annunciato che i funerali si terranno a Pinerolo: «Non ho più fiducia in questo Stato». Tra rabbia nei confronti delle istituzioni e voglia di mantenere riservato il dolore, sono tante altre le vittime che saranno salutate per l'ultima volta dai familiari in forma privata e non alla presenza delle più alte cariche dello Stato.Andrea Vittone e la moglie Claudia PossettiStella Boccia e Carlos Jesus Erazo TrujilloIntanto, la Prefettura di Genova sta organizzando la complessa organizzazione delle esequie solenni, alla presenza del presidente della Repubblica,. Oggi sono previsti due rosari, alle 11 e alle 18, mentre domani sarà il giorno del lutto nazionale: 1800 posti a sedere nel padiglione Jean Nouvel, alla Fiera di Genova, mentre il resto della città potrà assistere ai funerali solenni attraverso un maxischermo. Al termine della cerimonia sarà celebrata anche una benedizione islamica per una delle vittime, di nazionalità albanese.