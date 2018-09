Genova, cade intonaco dal viadotto dell'A26: chiusa una strada

Spagna, pullman contro pilone ad Aviles: 5 morti e 15 feriti

La caduta di intonaco da un viadotto della autostrada A26 Voltri-Alessandria ha indotto i vigili del fuoco a chiudere al traffico un tratto di una strada a, via Ovada. Le squadre di pompieri sono sul posto per le verifiche.Il traffico sul viadotto autostradale è regolare. Non risultano feriti nè mezzi danneggiati.