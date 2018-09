Pullman si schianta contro un pilone: 5 morti e 15 feriti Video

Tragedia in Spagna. Almeno 5 persone sono morte e 15 sono rimaste ferite, alcuni dei quali in gravi condizioni, dopo l'incidente che ha coinvolto un pullman a 5 km da Aviles, nelle Asturie. Il mezzo, partito da Gijon, si è schiantato contro il pilone di un viadotto.

Al menos cinco muertos en un accidente de autobús en Avilés. El conductor, que está herido de gravedad, pudo haber sufrido un desvanecimiento justo antes del choque https://t.co/hG1yVH8IIR pic.twitter.com/6aTgNC7zTt — EL MUNDO (@elmundoes) 3 settembre 2018

L'incidente è avvenuto in direzione Gijón, sulla AI-81. Il pullman, della linea Cudillero-Avilés-Gijón, per cause sconosciute è finito all'interno di un cantiere schiantandosi contro il pilone del viadotto. L'impatto è stato violentissimo tanto che il muso del mezzo si è letteralmente aperto a metà. Il pullman, della compagnia Alsa, operava per il Consorcio de Transportes de Asturias.

#ULTIMORA SPAGNA: Bus si schianta contro un pilastro di un viadotto situato nella variante di Avilés: Almeno 4 morti e 17 feriti pic.twitter.com/pjQo0IsEi7 — NEWSTG (@NewsTG_) 3 settembre 2018

Lunedì 3 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:58

Il pullman si è schiantato frontalmente contro unin cemento di un viadotto in costruzione: l'incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di lunedì. Il conducente avrebbe perso il controllo dele non sarebbe riuscito a frenare in tempo. La parte frontale del mezzo risulta completamente distrutta dal tremendo impatto.