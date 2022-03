Anziani coniugi trovati morti dalla figlia: «Franco ha ucciso la sua Flora, poi si è impiccato»

Lei distesa sul letto, in un bagno di sangue, con una ferita all'addome. Lui impiccato in garage. Questa la scena a cui ha assistito la figlia, nel tardo pomeriggio di mercoledì 2 marzo, entrando in casa dei genitori. Non li sentiva da qualche giorno, così ha deciso di recarsi da loro per sapere come stavano. Ma al suo arrivo, ha scoperto la drammatica vicenda: l'ipotesi è che si tratti di un omicidio-suicidio. I corpi senza vita sono quelli di Flora Mattucci, 72 anni e Franco Gellussich, 73.

Sono stati ritrovati dalla figlia nella loro abitazione di Casale sul Sile, in provincia di Treviso: un appartamento al pianterreno di una palazzina di vicolo Toniolo. Un quartiere residenziale, in apparenza tranquillo, che però ieri è stato sconvolto dalla tragedia. Di cui i carabinieri della compagnia di Treviso stanno cercando di ricostruire i contorni. Nessuna ipotesi è ancora esclusa al momento, ma la pista più accreditata è quella dell'omicidio-suicidio.

La prima ricostruzione parla del marito che avrebbe accoltellato la moglie mentre era distesa sul letto, forse addormentata. E, poi, si sarebbe poi tolto la vita impiccandosi con una corda nel vicino garage, quello in cui i vicini lo vedevano spesso fare lavori di bricolage. Il coltello, quale arma del delitto, è stato ritrovato accanto al letto matrimoniale, lasciato cadere dopo i fendenti.

A lanciare l'allarme, mercoledì pomeriggio, è stata una delle figlie, Cecilia di 35 anni. Da un paio di giorni non aveva più notizie dei genitori: non rispondevano al telefono. Quelle chiamate perse l'avevano insospettita: non era da loro sparire in quel modo. Così la giovane donna ha deciso di passare a controllare di persona, usando una copia delle chiavi. Dall'esterno nulla lasciava presagire l'orrore racchiuso tra quelle quattro mura. La figlia si è subito rivolta ai carabinieri: è andata alla vicina stazione di Casale sul Sile ed è tornata con loro nell'appartamento. Sul posto sono arrivati gli agenti della scientifica, il pm di turno Mara Giovanna De Donà e l'ambulanza del Suem 118. Inutili i soccorsi del personale sanitario, che nulla hanno potuto di fronte ai due corpi, probabilmente cadaveri già da qualche giorno. Il medico si è limitato a constatare il decesso dei due anziani.



