Francesco Pio Maimone ucciso, resta in carcere il 19enne accusato di avere sparato dopo una lite

di Redazione web

Resta in carcere Francesco Pio Valda(a destra nella foto di copertina), il napoletano di 19 anni arrestato con l'accusa di avere sparato alcuni colpi di pistola al culmine di una lite scoppiata per un pestone sulle scarpe ricevuto sul lungomare, nei pressi di uno chalet, la notte tra il 19 ed il 20 marzo scorsi. Uno dei colpi raggiunse al petto e uccise il ventenne Francesco Pio Maimone (a sinistra nella foto di copertina), che era in compagnia di amici e che con l'alterco non aveva avuto nulla a che fare.

Mutui, i tassi volano sopra il 4% e saliranno ancora: «Stangata da migliaia di euro». Cosa può succedere

La decisione del Tribunale del Riesame

Lo ha deciso il Tribunale del Riesame (decima sezione, collegio E) che ha confermato la misura cautelare del carcere al termine della camera di consiglio iniziata al termine di una udienza celebrata nel Nuovo Palazzo di Giustizia di Napoli. Valda, che era in compagnia di amici, venne identificato e arrestato al termine di rapidissime indagini della Squadra Mobile della Questura di Napoli coordinate dal primo dirigente Alfredo Fabbrocini e dai sostituti procuratori Claudio Onorati e Antonella Fratello (Direzione distrettuale antimafia).

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 12 Aprile 2023, 19:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA