Francesco ucciso a 18 anni a Napoli, il dolore della mamma dell'amico: «Il suo ultimo respiro tra le sue braccia, distrutte due vite»

Francesco Pio Maimone, il 18enne ucciso la notte tra domenica 19 e lunedì 20 marzo in seguito a una lite scoppiata a Mergellina tra giovanissimi, ha incrociato per l'ultima volta gli occhi dell'amico fraterno Carlo Chiaro, prima di chiudere per sempre i suoi. Ospite al programma televisivo Controcorrente con Veronica Gentile, Carlo Chiaro ha raccontato: «Ogni cosa mi ricorda di lui. Porterò tutto di lui con me, sempre».

La lettera della mamma di Carlo

Il quartiere di Pianura è ormai immerso in un silenzio irreale. E durante il programma, la conduttrice Veronica Gentile, ha letto la toccante lettera scritta dalla mamma di Carlo: «Diciotto anni dovrebbero essere gli anni più belli per chiunque. Gli anni in cui inizi a crescere a lavorare, anche se Pio ha iniziato molto presto a lavorare. Diciotto anni è l'età in cui si inizia a sognare e a fare progetti, gli anni che inizi ad acquistare un po' di libertà; la stessa libertà che spesso i genitori non vogliono darti».

E poi, la conduttrice Veronica Gentile ha continuato a leggere la lettera con voce spezzata. «A diciotto anni sono state distrutte due vite: quella di Pio che non c'è più e quella di mio figlio, traumatizzato dalla perdita del suo migliore amico. Pio non era un semplice migliore amico, ma condivideva con mio figlio tutto: dalla colazione al mattino fino a dormire con lui la sera nello stesso letto di casa mia. Era molto più di un fratello per mio figlio e poi, ha dato il suo ultimo respiro tra le sue braccia», si conclude così la lettera della mamma di Carlo.

