Mottarone, per la strage indagato un dipendente della funivia: cos'è il forchettone e perché non doveva essere lì

Spunta l'ipotesi dell'errore umano nelle indagini, ancora agli inizi, sull'incidente del Mottarone. Dai primi accertamenti, sembrerebbe che uno dei freni della cabina della funivia non abbia funzionato, forse per colpa di una dimenticanza.

Ci sarebbe solo un nome, al momento, nel registro degli indagati, per l'incidente della funivia del Mottarone nel quale domenica sono morte 14 persone, tra cui due bambini. A quanto riferito, si tratta di un dipendente della Ferrovie del Mottarone Srl, la società che gestisce la funivia. L'uomo è assistito dall'avvocato Annamaria Possetti. Prima di lei in caserma dai carabinieri, dove l'indagato è stato interrogato insieme ad altri dipendenti della società, si era presentato l'avvocato Cania Di Milio, ex sindaco di Stresa. Il legale ha però dovuto rifiutare l'incarico perché il Comune potrebbe essere parte in causa.

La procura di Verbania sembra dunque fare un passo avanti nel tentativo di dare le prime risposte ai famigliari delle 14 vittime della tragedia di domenica e al piccolo Eitan, il bimbo unico sopravvissuto all'incidente, che si sta risvegliando all'ospedale Infantile Regina Margherita di Torino.

Primi indagati

Al centro degli interrogatori soprattutto il "forchettone" che potrebbe aver bloccato il freno di emergenza. C'è l'ipotesi dell'errore umano al vaglio degli inquirenti.

Il riserbo di chi indaga senza sosta è massimo e nessuno lascia trapelare nulla rispetto al ruolo rivestito da chi in queste ore viene iscritto nel registro degli indagati. Neppure il numero viene detto con chiarezza. Quello che è certo è che dal pomeriggio in caserma a Stresa i carabinieri raccolgono le testimonianze di sei dipendenti della società che gestisce la funivia Stresa-Mottarone e a cui sono in carico «i controlli giornalieri e settimanali previsti dal regolamento e dal manuale di uso e manutenzione» dell'impianto. Dopo un pò fanno ingresso in caserma due avvocati, un «chiaro segnale» che qualcosa nell'inchiesta sta accelerando spiega una fonte. Se stamattina il procuratore di Verbania Olimpia Bossi era propensa a procedere con calma forse qualche affermazione dei testimoni ha reso necessario il cambio di passo. Affermazioni che potrebbero aver chiamato in causa responsabilità di altri: il numero degli indagati sembra destinato a crescere nelle prossimi ore.

IL GIALLO DEL FORCHETTONE

È una piastra metallica, pesa cinque chili, e non doveva essere lì. Se le cause dell'incidente alla funivia del Mottarone sono ancora da accertare, una foto potrebbe chiarire il perché non hanno funzionato i freni d'emergenza: in una delle immagini della cabina accartocciata scattata dai Vigili del Fuoco si vede un pezzo di acciaio rosso tra il groviglio di cavi e che potrebbe essere quello che in gergo si chiama "forchettone". Si tratta, spiega un esperto che da domenica ha seguito le operazioni di soccorso e i successivi accertamenti, di una piastra di metallo che viene inserita manualmente nella parte alta del carrello della cabina dove ci sono le rulliere (quella sorta di rotelle che scorrono sulla fune) e che viene utilizzata per tenere forzatamente in posizione aperta proprio i freni di emergenza.

Ma perché si utilizzano? Servono per esigenze di manutenzione, spiega l'esperto, dunque ad esempio per lavori sulle funi, ingrassaggi dei cavi o prove di carico o della linea. Oppure anche per altri motivi: ad esempio per riportare a valle a fine giornata la cabina che è a monte senza correre il rischio che per un qualsiasi motivo questa possa bloccarsi lungo la linea, magari con l'operatore che lavora nella stazione a monte e che deve rientrare a casa. I forchettoni servono per intervenire esclusivamente sui freni di emergenza: quelli "normali", che servono a fermare la cabina quando arriva in stazione, si trovano sulle pulegge, quelle grandi ruote sulle quali scorre la fune traente che si trovano in tutte le stazioni di funivie, cabinovie o seggiovie. Il forchettone, se verrà confermato che di quello si tratta, non doveva dunque stare lì. Generalmente si trovano nelle stazioni di arrivo e partenza, dice ancora l'esperto, e vengono messi manualmente, non sono pezzi «organici» delle cabine.

Ma quando potrebbe essere stato messo? Con certezza difficile saperlo, sottolinea l'esperto, poiché i forchettoni impediscono l'entrata in funzione dei freni di emergenza: se non succede nulla, quei freni non devono operare. La piastra potrebbe essere stata dunque posizionata dopo il 3 maggio, data dell'ultimo controllo ai freni, ed essere rimasta lì tutto questo tempo, oppure la sera prima, quando si è fatta tornare la cabina a valle. In proposito, secondo quanto si apprende, ci sarebbe anche una testimonianza raccolta dai soccorritori in base alla quale proprio il giorno prima della tragedia sarebbe stata fatta una prova di emergenza rimandando a valle la cabina che era a monte. Una di quelle situazioni in cui viene utilizzato il forchettone.

