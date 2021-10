Follia a Firenze, tenta di uccidere una coppia con un'ascia: arrestato un marocchino 25enne

Lo scorso 3 ottobre ha aggredito una coppia appartata in macchina con un'ascia. La polizia a rintracciato e sottoposto a fermo di indiziato di delitto per tentato omicidio un marocchino di 25 anni.

Leggi anche > Studente di 14 anni minaccia il compagno: «Ti aspetto a scuola domani, sei morto»

Le vittime sono un ragazzo e una ragazza, poco più che ventenni, che si trovavano con la loro auto in una strada poco trafficata che costeggia il fiume Arno. Lo sconosciuto, arrivato in sella ad una bicicletta con in mano un'ascia, ha cominciato a sferrare colpi senza alcun apparente motivo.

I due ragazzi, rimasti illesi, sono riusciti ad allontanarsi, ma non senza che la loro auto ne facesse le spese: circa 3mila euro di danni. Dopo la denuncia del fatto, gli investigatori della digos sono entrati subito in azione cercando di ricostruire gli spostamenti del responsabile del gesto sconsiderato. Così, passando al setaccio le immagini delle telecamere di videosorveglianza, sono riusciti ad identificare l'uomo.

Gli inquirenti hanno scoperto che lo stesso uomo si era reso protagonista di un’altra anomala quanto ingiustificata aggressione nei confronti di un gruppetto di ragazzi che stavano passando su una passerella pedonale.

Il cittadino marocchino, indagato anche per porto di oggetti atti ad offendere e danneggiamento aggravato, resta ora in carcere dopo la convalida del suo fermo di polizia giudiziaria. Al momento gli inquirenti escludono una qualsiasi matrice integralista dietro allo sconsiderato gesto del fermato.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 27 Ottobre 2021, 23:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA