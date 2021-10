Studente di 14 anni minaccia il compagno: «Ti aspetto a scuola domani, sei morto»

«Domani te sei morto» oppure «Ti aspetto a scuola». Minacce che un ragazzino vittima di cyberbullismo riceveva sul telefono da un compagno di scuola al quale aveva chiesto di lasciare stare sua sorella. Le aggressioni verbali all'uscita di scuola non sono però passate inosservate al personale scolastico che ha chiesto l'intervento dei carabinieri. E' accaduto in un paese nell'Appennino Reggiano dove un 14enne è stato denunciato alla Procura dei Minori di Bologna con l'accusa di minacce aggravate nei confronti di un coetaneo.

I carabinieri che hanno condotto le indagini classificano la vicenda come 'cyberbullismo' avendo riscontrato anche frasi ricevute via social sul telefonino della vittima come «Domani te sei morto» oppure «Ti aspetto a scuola». I militari contattati dall'istituto hanno quindi rintracciato lo studente, ricostruendo i fatti. Nei giorni precedenti i due ragazzini si erano spintonati alla fermata dell'autobus. Motivo del contendere, la sorella della vittima. Quest'ultimo infatti aveva invitato l'altro ragazzo a non importunarla più. Da qui sono scaturite le minacce successive.

