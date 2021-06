Picchia la moglie perché vuole andare a fare la spesa, i figli di 4 e 7 anni la difendono: «Denuncialo»

Picchia la moglie perché va a fare la spesa e viene denunciato dai suoi figli. Un uomo di 33 anni è stato arrestato dai carabinieri di Foggia con l'accusa di maltrattamenti e lesioni. A trovare il coraggio di raccontare quando era accaduto è stata la moglie dopo l'ennesimo pestaggio. Ad assistere alla terribile scena anche i due figli di 4 e 7 anni.

La donna aveva comunicato al marito che sarebbe andata a fare spesa con i bambini e la madre ma l'uomo è andato su tutte le furie.L'uomo le ha sferrato un pugno in bocca che le ha procurato una ferita sul labbro inferiore. Purtroppo è stato solo l'ultimo di tanti atti di violenza che andavano avanti da oltre 7 anni. Fondamentale per la denuncia è stato l'atteggiamento dei figli che dopo aver visto la mamma in difficoltà le hanno detto di allontanarlo "perché cattivo".

Ultimo aggiornamento: Venerdì 4 Giugno 2021, 14:47

