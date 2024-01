Gli autisti del Flixbus sono ubriachi: i passeggeri chiamano la polizia e si salvano

di Redazione web

Alla guida del bus con tasso alcolico oltre i limiti di legge: scoperti lunedì 15 gennaio da una pattuglia della polizia stradale. Gli agenti della Polizia Stradale sono stati fatti intervenire in Autostrada A4, in provincia di Padova, su segnalazione pervenuta alla Centrale Operativa da alcuni passeggeri che lamentavano il fatto che entrambi gli autisti del mezzo pesante apparivano ubriachi. I poliziotti hanno individuato il Flixbus segnalato, partito in giornata da Venezia e diretto ad Amsterdam, e lo hanno scortato fino al casello di Vicenza Ovest per mettere in sicurezza il veicolo e i 15 passeggeri che si trovavano a bordo.

Si è proceduto dunque ad effettuare tutti gli accertamenti del caso, scoprendo così che, dei due autisti che si alternavano sul mezzo, quello che all’atto del controllo si trovava alla guida, di nazionalità e residenza polacca, è risultato avere un tasso alcolemico oltre il limite previsto dalla legge: 0,52, mentre l’altro, che sedeva accanto, ma comunque era pronto al lavoro, nella prima prova era oltre i limiti consentiti, per poi rientrarvi nella seconda prova.

Svolti tutti gli accertamenti, all’autista che risultava alla guida del mezzo è stata ritirata la patente e nei confronti del secondo autista, che comunque è stato multato in quanto conducente professionale, si è atteso che il tasso scendesse a zero, così da far ripartire il mezzo e portare a destinazione i passeggeri.

