Flavio Briatore a Non è l'Arena dopo il Covid: «Attacco vergognoso al Billionaire perché non siamo i radical chic di Capalbio»

Ultimo aggiornamento: Domenica 27 Settembre 2020, 22:56

«Sto benissimo, non sono mai stato male un giorno, la cosa più difficile è stata la quarantena dalla Santanché». Lo ha dettoda Massimo Giletti a '' su La7. «La solitudine è tremenda, 14 giorni sono molti. Gli ultimi giorni vivevo nel dramma del nuovo tampone». «Sono entrato in ospedale senza sapere nulla del Coronavirus, pensavo di avere la famosa prostatite che non auguro a nessuno di avere - ha aggiunto - neanche al presidente della Campania».allae alla Costa Smeralda, un». Ha accusato Briatore. «Sicuramente nelle discoteche in Sardegna ci sono stati contagi come in molte altre discoteche, anche a Rimini, ma nessuno ha parlato della costiera romagnola mentre noi della Sardegna eravamo gli untori - ha aggiunto - i 'cafoni' della Sardegna,».